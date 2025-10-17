Le Giornate irpine della prevenzione fanno tappa a Montella

Prosegue il progetto di sanità di prossimità promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino, con la seconda tappa delle “Giornate Irpine della Prevenzione”, in programma domenica 19 ottobre 2025 a Montella, presso il Parco Pubblico “E. e C. De Marco”.Dopo il grande successo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

