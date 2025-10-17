Il caso di Garlasco continua a far discutere e a riaccendere i riflettori dei talk televisivi. Nella puntata del 16 ottobre 2025 di Ore 14 Sera, condotta da Milo Infante su Rai 2, la tensione è salita alle stelle. Dopo aver dato spazio alla famiglia Sempio, il programma ha affrontato nuove rivelazioni sulle gemelle Cappa e sulle indagini della Procura di Brescia, con un dibattito fitto e momenti di confronto acceso. La serata si è aperta con le dichiarazioni dell’ex maresciallo Giuseppe Spoto, che ha raccontato di pressioni ricevute per completare in fretta le trascrizioni delle intercettazioni su Andrea Sempio e i suoi genitori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Le gemelle Cappa…”. La rivelazione dell’avvocato De Rensis spiazza tutti