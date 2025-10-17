Le gemelle Cappa… Garlasco la rivelazione dell’avvocato De Rensis fa discutere
Garlasco torna al centro dell'attenzione con la puntata del 16 ottobre 2025 di Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante su Rai 2. Il dibattito si è concentrato sulle indagini che vedono coinvolti l'ex maresciallo dei carabinieri Giuseppe Spoto, incaricato delle trascrizioni delle intercettazioni relative ad Andrea Sempio e ai suoi familiari, e sulle recenti richieste del Gico riguardanti i movimenti bancari delle gemelle Cappa. Le nuove rivelazioni hanno riacceso la discussione pubblica e sollevato ulteriori interrogativi sulla gestione investigativa. Leggi anche: Eventi estremi e nubifragi: meteo, chi trema Dichiarazioni di Spoto e reazioni in studio.
Garlasco, rivelazione shock dell'avvocato di Stasi Lovati: "Ho ottenuto da mie fonti la consulenza secretata che accusava Andrea" - L'avvocato Lovati, legale di Andrea Sempio, ha fatto una rivelazione clamorosa riguardo al caso che coinvolge il suo assisito per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco.
Delitto di Garlasco, Lovati: "Chiara vittima della massoneria bianca. Sempio, Stasi e le gemelle Cappa non c'entrano" - Sugli ultimi sviluppi del caso Garlasco interviene l'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio.