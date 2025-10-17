Le foto false usate contro Mr Fafo il palestinese Saleh Al Jafarawi

Dopo l’uccisione a Gaza dell’attivista e videoreporter palestinese Saleh Al Jafarawi, noto come Mr. Fafo, diversi post su Facebook, Instagram e X hanno diffuso un collage di immagini e video che mirano a screditarlo, sostenendo che fosse un “ attore di Pallywood ” (termine utilizzato per sostenere che i palestinesi fingano le proprie sofferenze in una presunta industria mediatica). La teoria, già emersa in precedenza, si basa su una serie di foto decontestualizzate tutte attribuite a Saleh. Tuttavia, un’analisi delle immagini mostra che almeno due non hanno alcun legame con Al Jafarawi. Per chi va di fretta. 🔗 Leggi su Open.online