Le formazioni rivelate con il ritorno di Doue per i campioni di Francia

2025-10-17 19:56:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il PSG torna in campo venerdì sera in Ligue 1 quando ospita lo Strasburgo al Parco dei Principi. I campioni di Francia hanno superato una tempesta nelle ultime settimane, avendo perso diverse stelle chiave per infortunio. Ma la squadra di Luis Enrique è in crescita e si trova ancora in cima alla classifica mentre precipitiamo in alcune settimane impegnative di azione. per vedere come si schiereranno entrambe le parti per l’incontro di stasera. Novità sulla squadra del PSG. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Argomenti simili trattati di recente

Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra - Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Da tuttomercatoweb.com

Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra - 00, arbitra Piccinini, diretta tv su DAZN): Prosegue l’emergenza per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo la ... m.tuttomercatoweb.com scrive