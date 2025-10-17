Per l’autunno inverno 2025-2026, la moda rimettere la punta. al centro. Dopo stagioni dominate da platform massicce e suole chunky, il baricentro torna a flettersi verso la classicità: la décolletée a punta è la scarpa che segna le tendenze tacchi 2025, ridefinendo proporzioni e silhouette. Un ritorno che non parla solo una lingua. Affilata o squadrata, dal tacco alto o basso, in vernice o suede: le possibilità, come visto sulle passerelle, sono svariate. Sui tacchi! È tempo di rimettersi al passo con la moda. La moda punta di nuovo. sulla punta. Sulle passerelle autunno inverno 2025-2026, è la punta a decretare i trend tra le scarpe con il tacco. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le décolleté del momento affilano la silhouette: è la stagione delle punte lunghe