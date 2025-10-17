Le bici d’epoca rievocano la storia C’è il Rally nazionale dei velocipedi
Ferrara si prepara ad accogliere il VI Rally nazionale dei velocipedi, manifestazione dal fascino storico e dal forte valore turistico-culturale, che vedrà arrivare nel cuore della città appassionati delle due ruote d’epoca provenienti da tutta Italia. L’evento, patrocinato dal Comune, è promosso da Asi (Automotoclub storico italiano) e Avi (Associazione velocipedi italiani), con la preziosa collaborazione dell’ Officina ferrarese. L’animatore dell’evento, è Giorgio Correggioli, socio di Avi. Come ha sottolineato l’assessore al Turismo Matteo Fornasini, "manifestazioni di questo livello rappresentano un’occasione straordinaria per valorizzare Ferrara come meta turistica d’eccellenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
