Le bandiere di Palazzo Chigi a mezz' asta nel giorno del funerale dei tre Carabinieri morti a Verona – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 Le bandiere di Palazzo Chigi, come di altri edifici istituzionali, sono state messe a mezz'asta nel giorno del funerale dei tre Carabinieri morti a Verona. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

