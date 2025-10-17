Le bandiere di Palazzo Chigi a mezz' asta nel giorno del funerale dei tre Carabinieri morti a Verona – Il video

Open.online | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 Le bandiere di Palazzo Chigi, come di altri edifici istituzionali, sono state messe a mezz'asta nel giorno del funerale dei tre Carabinieri morti a Verona. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

