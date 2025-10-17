le aziende aerospaziali fanno rotta sulla fiera di rimini

Rimini, 16 ottobre 2025 – Dal 23 al 25 settembre del prossimo anno la Fiera di Rimini diventerà il centro nevralgico del dibattito europeo sullo spazio. Nasce infatti “Bex - Beyond Exploration”, il primo evento internazionale interamente dedicato alla space economy e ai voli commerciali spaziali, promosso da Italian Exhibition Group in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di fare dell’Italia un punto di riferimento in un settore in piena espansione, che unisce ricerca scientifica, industria, geopolitica e nuove forme di business. L’iniziativa – spiegano in una nota i promotori – punta a posizionare l’Italia al centro del dibattito europeo sullo spazio, puntando su un format che affianca spazi espositivi, workshop specialistici, matchmaking tra aziende e hackathon, pensati non soltanto per gli addetti ai lavori ma anche per scuole e studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

