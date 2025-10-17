Le accuse contro John Bolton nel sistema giudiziario trumpiano
John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump tra il 2018 e il 2019, è stato incriminato per possesso e divulgazione di informazioni riservate. Secondo l’accusa, Bolton avrebbe ripetutamente condiviso informazioni con due membri della famiglia, non identificati nell’imputazione, attraverso una mail personale e una chat di gruppo su un’app di messaggistica privata. Ad aggravare il quadro, nel 2021 la casella di posta che avrebbe contenuto le informazioni è stata hackerata da persone riconducibili al governo iraniano: Bolton aveva avvisato che un suo account privato aveva subito un hackeraggio ma non che quella casella contenesse informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
