Le accuse ai Vildoza Prima la lite in strada per l’ambulanza Poi le botte ai sanitari

Il suo ‘terzo tempo’ Luca Vildoza l’ha passato in Questura. Dove il cestista della Virtus, fresco fresco di vittoria con il Monaco, è stato accompagnato assieme alla moglie, la pallavolista serba Milica Tasic, dopo una lite stradale sfociata nell’aggressione a un’operatrice della Croce Rossa. Una vicenda che ha dell’incredibile, che ha portato all’ arresto della coppia, che adesso risponde di lesioni a personale sanitario. Tutto sarebbe iniziato intorno alle 23, appena finito il match di basket giocato al Paladozza. Stando a quanto ricostruito, Vildoza e la moglie, che si stavano allontanando a bordo della loro Mercedes e avevano fretta di andare a prendere cibo d’asporto e tornare a casa, si sarebbero trovati la strada bloccata da un’ambulanza della Croce Rossa, con il personale che, in quel momento, stava impostando il navigatore per andare su un intervento urgente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

