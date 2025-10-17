Le accuse ai Vildoza Prima la lite in strada per l’ambulanza Poi le botte ai sanitari

Il suo ‘terzo tempo’ Luca Vildoza l’ha passato in Questura. Dove il cestista della Virtus, fresco fresco di vittoria con il Monaco, è stato accompagnato assieme alla moglie, la pallavolista serba Milica Tasic, dopo una lite stradale sfociata nell’aggressione a un’operatrice della Croce Rossa. Una vicenda che ha dell’incredibile, che ha portato all’ arresto della coppia, che adesso risponde di lesioni a personale sanitario. Tutto sarebbe iniziato intorno alle 23, appena finito il match di basket giocato al Paladozza. Stando a quanto ricostruito, Vildoza e la moglie, che si stavano allontanando a bordo della loro Mercedes e avevano fretta di andare a prendere cibo d’asporto e tornare a casa, si sarebbero trovati la strada bloccata da un’ambulanza della Croce Rossa, con il personale che, in quel momento, stava impostando il navigatore per andare su un intervento urgente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le accuse ai Vildoza. Prima la lite in strada per l’ambulanza. Poi le botte ai sanitari

Leggi anche questi approfondimenti

PRENDE PAROLA LA VIRTUS BOLOGNA Il comunicato ufficiale della Virtus Bologna sul caso Vildoza: il giocatore è con la squadra... https://sportando.basketball/caso-vildoza-virtus-bologna-attende-attivita-investigative-il-giocatore-e-con-la-squadra/ - facebook.com Vai su Facebook

Notte di tensione a Bologna: Luca Vildoza e la moglie arrestati con l’accusa di lesioni https://oggisportnotizie.it/2025/10/vildoza-virtus-bologna-arrestato/… - X Vai su X

Le accuse della Croce Rossa al cestista Vildoza: “Ha ostacolato la missione di soccorso dell’ambulanza e poi ha aggredito gli operatori” - La difesa del giocatore della Virtus Pallacanestro Bologna e della moglie Milica Tasic negano la ricostruzione dei sanitari, ma il Comitato bolognese ha emesso una nota durissima: "Atteggiamento ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Virtus, Vildoza arrestato insieme alla moglie a Bologna: il motivo - I l playmaker argentino della Virtus Luca Vildoza, 30 anni, e la moglie sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di aver aggredito un'operatrice di un'ambulanza ... Come scrive corrieredellosport.it

Aggressione a operatrice sanitaria, il cestista Luca Vildoza e la moglie arrestati a Bologna - Il cestista e la moglie pallavolista avrebbero bloccato un’ambulanza e aggredito il personale sanitario ... Riporta msn.com