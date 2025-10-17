Proprio pochi giorni fa aveva vinto il "Grand Prix Internazionale del Piemonte", confermandosi tra le prime cinque migliori judoka d’Italia. E nelle scorse ore, per Elena Guarducci, è arrivata la convocazione in Nazionale: l’atleta di Prato in forza all’Akiyama Settimo Torinese (che si allena con il Kyu Shin Ryu Prato) è stata selezionata per gli Europei U23 di judo, che si terranno in Moldavia (a Chisinau) a partire dal prossimo 31 ottobre. Una chiamata che certifica la crescita tecnica della ventunenne pratese: nei mesi scorsi, Elena ha conquistato una medaglia di bronzo ad Ostia nell’ambito della Coppa Italia A1, senza dimenticare il titolo di vice-campionessa italiana conquistato ad Ancona nell’ambito del campionato nazionale universitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’azzurra Guarducci. Ora vola in Moldavia