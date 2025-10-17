L’avvocato di Lovati su Andrea Sempio il commento sul gesto ingrato | Perché senza di lui sarebbe già dietro le sbarre

Open.online | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Senza Massimo Lovati, Andrea Sempio sarebbe finito in carcere». A sostenerlo è l’avvocato Fabrizio Gallo, legale dell’ormai ex difensore di Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Lovati è attualmente sotto inchiesta a Milano per diffamazione aggravata in seguito alla denuncia dei fratelli Enrico e Fabio Giarda, ex avvocati di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto di Garlasco. Dopo un lungo rapporto professionale, Andrea Sempio ha deciso di revocare il mandato a Lovati, scelta che ha sollevato non poche reazioni. Intervenendo alla trasmissione Storie Italiane, Gallo ha commentato la vicenda difendendo il collega: «Massimo era convinto che non l’avrebbe cacciato, è rimasto davvero male. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

l8217avvocato lovati andrea sempioL'avvocato di Lovati contro Andrea Sempio: «Senza Massimo sarebbe finito in carcere» - Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio che l'ha licenziato, si è dovuto rivolgere al collega Fabrizio ... Secondo msn.com

l8217avvocato lovati andrea sempioDelitto di Garlasco, Andrea Sempio cambia avvocato: addio a Massimo Lovati dopo "Falsissimo" di Corona - Andrea Sempio ha revocato l’incarico al suo avvocato Massimo Lovati dopo le recenti dichiarazioni del legale in tv. Segnala alfemminile.com

l8217avvocato lovati andrea sempioGarlasco: Lovati licenziato, non è più l’avvocato di Andrea Sempio. Chi lo sostituisce - Il legale paga a caro prezzo le sue recenti dichiarazioni e l’inchiesta per diffamazione: la reazione di Angela Taccia (confermata da Sempio) e dei social ... Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: L8217avvocato Lovati Andrea Sempio