L’avvocato di Lovati su Andrea Sempio il commento sul gesto ingrato | Perché senza di lui sarebbe già dietro le sbarre
«Senza Massimo Lovati, Andrea Sempio sarebbe finito in carcere». A sostenerlo è l’avvocato Fabrizio Gallo, legale dell’ormai ex difensore di Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Lovati è attualmente sotto inchiesta a Milano per diffamazione aggravata in seguito alla denuncia dei fratelli Enrico e Fabio Giarda, ex avvocati di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto di Garlasco. Dopo un lungo rapporto professionale, Andrea Sempio ha deciso di revocare il mandato a Lovati, scelta che ha sollevato non poche reazioni. Intervenendo alla trasmissione Storie Italiane, Gallo ha commentato la vicenda difendendo il collega: «Massimo era convinto che non l’avrebbe cacciato, è rimasto davvero male. 🔗 Leggi su Open.online
