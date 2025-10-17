L' avvertimento dell' Asl Bari ai cittadini | Segnalati messaggi truffa sui cellulari Fare attenzione

L'Asl Bari avverte i cittadini sulla ricezione di alcuni messaggi ‘truffa’ giunti sui cellulari di diversi utenti negli ultimi giorni. Il testo recitava così: “Si prega di contattare i nostri uffici Asi al seguente numero 89349405 per comunicazioni che La riguardano”.“Si tratta di un probabile. 🔗 Leggi su Baritoday.it

