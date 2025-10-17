L' avvertimento dell' Asl Bari ai cittadini | Segnalati messaggi truffa sui cellulari Fare attenzione

Baritoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Asl Bari avverte i cittadini sulla ricezione di alcuni messaggitruffa’ giunti sui cellulari di diversi utenti negli ultimi giorni. Il testo recitava così: “Si prega di contattare i nostri uffici Asi al seguente numero 89349405 per comunicazioni che La riguardano”.“Si tratta di un probabile. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Asl Bari in Fiera Levante, 2.600 accessi a servizi e screening - 600 i cittadini che, durante la Fiera del Levante di Bari, hanno richiesto indicazioni e consigli su servizi e percorsi sanitari della Asl del capoluogo pugliese, sfruttando anche la ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Avvertimento Asl Bari Cittadini