Lavoro sempre più precario e indice di vecchiaia in aumento nei dati dell’Inps

Lecceprima.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – La presentazione del rendiconto sociale provinciale dellInps di Lecce, avvenuta ieri mattina, ha fornito un quadro dettagliato delle dinamiche socio-economiche del Salento, evidenziando alcune tendenze che richiedono una profonda riflessione sulle politiche di welfare e sviluppo locale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

L’occupazione aumenta ma il lavoro è precario: inevaso il 40% delle offerte - In Puglia sono circa 350mila le persone considerate “occupabili”, in gran parte donne (60%), con una previsione di 50 mila assunzioni ogni anno, ma latitano alcune figure professionali, il lavoro è ... quotidianodipuglia.it scrive

Precario, povero, nero: tutte le facce del lavoro in Puglia - In Puglia si lavora di più, ma è un lavoro sempre più povero, precario e poco qualificato. Da rainews.it

Il lavoro precario: "Qui c’è un far west legalizzato e pericoloso. Un problema diffuso" - "Siamo qui da due mesi, abbiamo ottenuto un tavolo di trattativa con i committenti, frutto di settimane di manifestazioni. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Pi249 Precario Indice