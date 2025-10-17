Lavoro Mattarella | Squilibri nelle retribuzioni

La questione salariale “non può essere elusa”. È il richiamo del Presidente della Repubblica, Mattarella, durante la cerimonia per la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Lavoro, Mattarella: “Squilibri nelle retribuzioni”

