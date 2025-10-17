Lavoro | Mattarella ' questione salariale non va elusa no contratti pirata e dumping' 2

Iltempo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) - "L'Organizzazione internazionale del lavoro -ha ancora evidenziato il Capo dello Stato- certifica che la quota di reddito da lavoro —ovvero la quota del Pil destinata ai lavoratori— è scesa a livello mondiale in misura significativa dal 2014 al 2024. È un tema che la Banca centrale europea segnala anche per l'Italia: alla robusta crescita dell'economia che ha fatto seguito al Covid, non è corrisposta la difesa e l'incremento dei salari reali, mentre risultati positivi sono stati conseguiti dagli azionisti e robusti premi hanno riguardato taluni fra i dirigenti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

lavoro mattarella questione salariale non va elusa no contratti pirata e dumping 2

© Iltempo.it - Lavoro: Mattarella, 'questione salariale non va elusa, no contratti pirata e dumping' (2)

Argomenti simili trattati di recente

lavoro mattarella questione salarialeLavoro: Mattarella, 'questione salariale non va elusa, no contratti pirata e dumping' (2) - certifica che la quota di reddito da lavoro —ovvero la quota del Pil destinata ai lavoratori— è sc ... lanuovasardegna.it scrive

lavoro mattarella questione salarialeMattarella: "Lavoro non può significare rischio di vita, precarietà oltre limite sfruttamento" - Cerimonia al Quirinale per la consegna delle Stelle al merito del lavoro 2025. Da adnkronos.com

lavoro mattarella questione salarialeMattarella: lavoro non può significare rischio di vita - L’unità del lavoro è stato uno dei fattori più potenti della crescita economica, sociale e civile del nostro Paese», ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Mattarella Questione Salariale