Lavoro Mattarella denuncia | Squilibri nelle retribuzioni salari troppo bassi ma robusti premi ai dirigenti

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Mattarella invita ad analizzare e far fronte alle contraddizioni che costellano il mercato del lavoro in Italia, dai salari bassi ai contratti pirata, come i troppi squilibri nelle retribuzioni e le famiglie sospinte sotto la soglia della povertà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lavoro, Mattarella denuncia: “Squilibri nelle retribuzioni, salari troppo bassi ma robusti premi ai dirigenti”

