Lavoro Mattarella denuncia | Squilibri nelle retribuzioni salari troppo bassi ma robusti premi ai dirigenti
Il presidente Mattarella invita ad analizzare e far fronte alle contraddizioni che costellano il mercato del lavoro in Italia, dai salari bassi ai contratti pirata, come i troppi squilibri nelle retribuzioni e le famiglie sospinte sotto la soglia della povertà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scopri altri approfondimenti
Papa Leone XIV in visita al Quirinale da Sergio Mattarella. Dopo la veglia per la pace a San Pietro, il Pontefice rilancia il messaggio del disarmo e del lavoro. - facebook.com Vai su Facebook
Il monito di #Mattarella: la #sicurezza sul #lavoro è un diritto inalienabile https://askanews.it/2025/10/12/lappello-di-mattarella-la-sicurezza-sul-lavoro-diritto-inalienabile/… - #Sicurezzasullavoro - X Vai su X
Mattarella: 'Troppi gli squilibri nelle retribuzioni' - 'Salari reali bassi, robusti premi ai dirigenti Super manager con buste paga migliaia di volte più alte' (ANSA) ... Secondo msn.com
Lavoro, Mattarella “La questione salariale non può essere elusa” - Si creano diaframmi tra categorie, tra generazioni, tra lavoratori e lavoratrici, tra itali ... Si legge su msn.com
Mattarella: "Lavoro non può significare rischio di vita, precarietà oltre limite sfruttamento" - Cerimonia al Quirinale per la consegna delle Stelle al merito del lavoro 2025. msn.com scrive