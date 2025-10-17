Lavoro Mattarella | a crescita economia non ha corrispoto difesa e crescita salari

Roma, 17 ott. (askanews) – “Alla robusta crescita dell’economia che ha fatto seguito al Covid, non è corrisposta la difesa e l’incremento dei salari reali, mentre risultati positivi sono stati conseguiti dagli azionisti e robusti premi hanno riguardato taluni fra i dirigenti”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consegnando al Quirinale le stelle al merito del lavoro ricordando che questo tema è stato segnalato dalla “Banca Centrale Europea anche per l’Italia”. “Sono le entrate fiscali dai dipendenti pubblici e privati, dai pensionati, a fornire allo Stato, attraverso le imposte, il maggior volume di risorse”, ha proseguito il capo dello Stato secondo il quale “porre riparo, dalle parti sociali alle istituzioni, non deve consistere nell’inseguire politiche assistenziali quanto, piuttosto, essere scelta di sviluppo e, quindi, di lungimirante coesione sociale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Papa Leone XIV in visita al Quirinale da Sergio Mattarella. Dopo la veglia per la pace a San Pietro, il Pontefice rilancia il messaggio del disarmo e del lavoro. - facebook.com Vai su Facebook

Il monito di #Mattarella: la #sicurezza sul #lavoro è un diritto inalienabile https://askanews.it/2025/10/12/lappello-di-mattarella-la-sicurezza-sul-lavoro-diritto-inalienabile/… - #Sicurezzasullavoro - X Vai su X

Lavoro: Mattarella, “alla robusta crescita dell’economia post-Covid non è corrisposta la difesa e l’incremento dei salari reali” - “L’Organizzazione Internazionale del Lavoro certifica che la quota di reddito da lavoro — ovvero la quota del Pil dedicata ai lavoratori, destinata alle loro retribuzioni — è scesa a livello mondiale ... Si legge su agensir.it

Lavoro, Mattarella “La questione salariale non può essere elusa” - Si creano diaframmi tra categorie, tra generazioni, tra lavoratori e lavoratrici, tra itali ... Si legge su italpress.com

Mattarella: “Crescono i risultati degli azionisti e i premi ai manager, ma non gli stipendi dei dipendenti. La questione non può essere elusa” - Il Presidente interviene sulla disparità salariale e critica i contratti pirata che riducono diritti e tutele dei lavoratori ... Riporta ilfattoquotidiano.it