Lavoro Calderone a StatisticAll | E’ il momento giusto per investire

(Adnkronos) – “Il mercato del lavoro sta andando bene e quando le cose vanno bene bisogna impegnarsi per rendere stabile questa condizione. E’ anche il momento giusto per investire e dare continuità a una serie positiva di numeri che indicano dei record in termini di tasso di disoccupazione, che è in media europea, e di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lavoro, Calderone a StatisticAll: “E’ il momento giusto per investire”

Argomenti simili trattati di recente

L’Università Popolare di Trieste ha preso parte alla commemorazione della tragedia mineraria di Arsia, uno dei più gravi incidenti sul lavoro nella storia del Paese, dove era presente il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone. L’inc - facebook.com Vai su Facebook

Ministero Lavoro (@MinLavoro) - X Vai su X

Lavoro, Calderone: abbiamo alzato l'occupazione alla media europea - E quando si fanno delle scelte come quella di abolire il reddito di cittadinanza, poi devi avere anche la visione e la dimensione di dove ... Si legge su notizie.tiscali.it

La ministra del Lavoro Calderone: "In Calabria migliorano i dati su occupazione" - "I dati sull'occupazione in Calabria sono in netto miglioramento, ma c'è ovviamente ancora tantissimo da fare per superare limiti strutturali antichi, che oggi diventano opportunità inedite per un ... Segnala rainews.it

Lavoro: Calderone ha visitato la sede dell'Arpal di Reggio Calabria -2- - c'e' l'innovazione, con la creazione di strumenti a supporto dell'orientamento, ... Segnala borsaitaliana.it