Lavori sulle tangenziali di Milano | ecco tutte le chiusure dei prossimi giorni

Lavori di manutenzione e verniciatura sulle tangenziali di Milano. Ecco l'elenco delle chiusure nei prossimi giorni. Autostrada A7 Milano SerravallePer lavori di verniciatura manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:- Dalle 23 del 20 ottobre alle 5 del 23 ottobre, solo in orario. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

