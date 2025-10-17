Lavori sulla Giardini senso unico alternato a Stella di Serramazzoni

Modenatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Stella di Serramazzoni, sulla strada provinciale 3 Via Giardini, sabato 18 ottobre si transiterà a senso unico alternato a partire dalle ore 7,30 per consentire l’esecuzione di un intervento di ripristino della sede stradale, che si concluderà entro il pomeriggio.La sistemazione interesserà la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

