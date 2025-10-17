Lavori sul rio Granarolo Parte la messa in sicurezza

Per garantire le migliori condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e prevenire incidenti, è stata emessa un'ordinanza che dispone la chiusura temporanea al traffico di un tratto di via Mariana, sul territorio comunale, per consentire l'esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza idraulica e statica nell'ambito dell'intervento relativo alla ricostruzione del ponte, nel contesto del più grande intervento riguardante la ricostruzione dei ponti sul Rio Granarolo. Le modifiche temporanee alla viabilità, in vigore dalla mattina di lunedì fino a fine di novembre, si rendono necessarie al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di cantiere da parte dell'impresa Mattei.

