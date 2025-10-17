Lavori sul ponte del canale Bella Disagi fino a giovedì per 21 famiglie

Due interventi per la comunità di Mezzogoro. Sono cominciati oggi i lavori di sostituzione di tutte le 104 assi del ponte sul canale Bella, in località Vittoria, che dovrebbero concludersi giovedì prossimo, con un intervento del valore di circa 30mila euro a carico del comune dell'amministrazione comunale di Codigoro. L'interruzione del transito creerà certamente dei disagi alle 21 famiglie, che risiedono poco distante dal ponte, costrette ad allungare la strada di alcuni chilometri per raggiungere l'abitato della frazione di Mezzogoro. Stessi disagi anche per tutti gli operatori agricoli che per una settimana dovranno effettuare percorsi più lunghi.

