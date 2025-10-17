Lavori post sisma 2016 e opere per Milano-Cortina 2026 16 interdittive dell’Antimafia notificate
Avevano fatto richiesta di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori per partecipare ai lavori di ricostruzione avviati dopo il sisma del 2016 o di realizzazione delle opere infrastrutturali per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Dopo i controlli per queste aziende sono scattate le interdittive. Sedici misure e due provvedimenti di prevenzione collaborativa sono stati adottati dalla Struttura per la prevenzione antimafia, che opera presso il ministero dell’Interno. Con questi provvedimenti salgono a 40 le interdittive adottate dalla Struttura nei primi 10 mesi di quest’anno, con l’obiettivo di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia sana del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
