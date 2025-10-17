Lavori e disagi in autostrada a Bagheria | la Regione chiede più treni a Rfi
Potenziare le corse ferroviarie o aumentare la capacità di trasporto degli attuali treni da e per Palermo. La richiesta a Rfi arriva dalla Regione per migliorare la mobilità e ridurre il traffico sulla A19 in entrata e uscita dalla città, per tutta la durata del cantiere in corso a Bagheria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
AVVISO AI CITTADINI Lavori alla rete idrica – Venerdì 17 Ottobre 2025 Si informa la cittadinanza che venerdì 17 ottobre sono previsti lavori alla rete idrica nel quartiere San Giuseppe Alta. Durante l'intervento potrebbero verificarsi disagi alla viabilità
Lavori di AdF: possibili disagi in alcune vie del paese - - X Vai su X
Regione chiede a RFI il potenziamento dei treni durante i cantieri di Bagheria per ridurre il traffico sulla A19; Anas annuncia lavori accelerati e riapertura della seconda corsia entro il primo dicembre
Lavori sulla A19, buone notizie per il cantiere di Bagheria: "Dall'1 dicembre due corsie riaperte al traffico" - I lavori sulla corsia in direzione Palermo, riavviati lo scorso 30 settembre dopo una pausa estiva
Traffico sulla A19, la Regione chiede a Rfi più treni per Palermo. Prosegue il cantiere di Bagheria - In questi giorni, è in corso il montaggio delle barriere di sicurezza, ultimo passaggio prima della riapertura della seconda corsia in direzione Palermo, prevista entro il primo dicembre.