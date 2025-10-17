Lavori e disagi in autostrada a Bagheria | la Regione chiede più treni a Rfi

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potenziare le corse ferroviarie o aumentare la capacità di trasporto degli attuali treni da e per Palermo. La richiesta a Rfi arriva dalla Regione per migliorare la mobilità e ridurre il traffico sulla A19 in entrata e uscita dalla città, per tutta la durata del cantiere in corso a Bagheria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

lavori disagi autostrada bagheriaDisagi e traffico sull'A19 per il cantiere di Bagheria, la Regione chiede più treni - Regione chiede a RFI il potenziamento dei treni durante i cantieri di Bagheria per ridurre il traffico sulla A19; Anas annuncia lavori accelerati e riapertura della seconda corsia entro il primo dicem ... Segnala lasicilia.it

lavori disagi autostrada bagheriaLavori sulla A19, buone notizie per il cantiere di Bagheria: “Dall’1 dicembre due corsie riaperte al traffico” - I lavori sulla corsia in direzione Palermo, riavviati lo scorso 30 settembre dopo una pausa estiva ... Secondo mondopalermo.it

lavori disagi autostrada bagheriaTraffico sulla A19, la Regione chiede a Rfi più treni per Palermo. Prosegue il cantiere di Bagheria - In questi giorni, è in corso il montaggio delle barriere di sicurezza, ultimo passaggio prima della riapertura della seconda corsia in direzione Palermo, prevista entro il primo dicembre. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavori Disagi Autostrada Bagheria