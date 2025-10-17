Lavori Aqp a Gravina in Puglia | rubinetti a secco per 8 ore

Acquedotto Pugliese ha annunciato una sospensione temporanea del servizio idrico a Gravina in Puglia per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria legati al Progetto “Risanamento Reti 4”, finalizzato alla distrettualizzazione, al controllo delle pressioni e al monitoraggio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

