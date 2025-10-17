Lavori all' ufficio postale di Mistretta le informazioni utili per gli utenti

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Mistretta è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Nei prossimi giorni e durante il periodo di lavori, sarà attivata una sede provvisoria in un container, sito nella stessa via Verga, negli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

