Lavori alla stazione Termini modifiche alla circolazione dei treni

“Importanti lavori di manutenzione straordinaria” sono previsti nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre alla stazione di Roma Termini di Roma. L’annuncio da parte di Ferrovie dello Stato che ha anticipato anche alcune modifiche alla circolazione dei treni, compresi quelli della linea FL7. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Lavori nella stazione di Roma Termini, modifiche alla circolazione dei treni Dalle ore 22:30 del 18 alle ore 4:30 del 19 ottobre https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17119 - facebook.com Vai su Facebook

Lavori a Roma Termini: modifiche a treni regionali, Frecce e Intercity tra il 18 e 19 ottobre - Modifiche, cancellazioni e bus sostitutivi per lavori infrastrutturali: tra le corse coinvolte anche la Roma- Da tunews24.it

Treni, lavori a Termini: disagi nel fine settimana, con bus sostitutivi verso Velletri, Albano - A causa dei lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) nella stazione di Roma Termini, dalle 22. Da castellinotizie.it

Fs: sabato notte modifiche alla circolazione per lavori a Roma Termini -2- - Rete Ferroviaria Italiana, societa' del Gruppo FS Italiane, eseguira' importanti lavori di manutenzi ... Secondo ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com