Laviano omaggia i carabinieri caduti a Castel d' Azzano | una corona per le tre vittime
Una corona di fiori è stata deposta questa mattina presso la caserma dei Carabinieri di Laviano per rendere omaggio ai tre militari tragicamente scomparsi nell'esplosione avvenuta a Castel D'Azzano. Alla cerimonia, guidata dal commissario prefettizio dott. Roberto Amantea, hanno preso parte il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
