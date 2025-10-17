Lavatrice cicli brevi | cosa non devi mai lavare

Capita a tutte: poco tempo, una lavatrice piena e la tentazione di scegliere un ciclo breve, giusto per “fare prima”. È comodo, certo, ma non sempre la scelta migliore. I programmi rapidi possono servirci quando i nostri indumenti sono poco sporchi o da rinfrescare, ma non possiamo proprio usare questa funzione per tutto. Alcuni tessuti hanno bisogno di più tempo, di acqua alla giusta temperatura e di movimenti più delicati per restare intatti, senza sgualcirsi o altro. Ecco perché vale la pena fermarsi un momento prima di premere “start”: saper riconoscere quali capi evitare nei cicli brevi è fondamentale per non rovinarli e per indossarli più a lungo, senza correre il rischio di doverli cambiare. 🔗 Leggi su Dilei.it

