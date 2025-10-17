Lavano con l’acqua le federe dei sedili dell’aereo | la compagnia aerea Finnair ha cancellato 40 voli per problemi di protezione antincendio

Almeno 5mila passeggeri della compagnia aerea Finnair si sono ritrovati di botto a terra, con almeno 40 voli cancellati. Il motivo? Su otto Airbus A321 sono state lavate le fodere dei sedili con l’acqua. Da qui il repentino stop “per problemi di protezione antincendio”. Il produttore dei rivestimenti dei sedili degli aerei ha messo le mani avanti, comunicando alla compagnia aerea “che non era stato verificato se fosse possibile pulire le fodere dei sedili con acqua e quindi se influisse sulla protezione antincendio”. Dunque migliaia di persone hanno visto i loro voli cancellati dopo che una compagnia aerea ha scoperto di aver violato le norme di sicurezza antincendio, pulendo i sedili con acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

