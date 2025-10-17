L' auto di Ranucci fatta esplodere da una bomba Giani | Piena solidarietà mai zittire l' informazione
“Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il gravissimo atto intimidatorio di cui sono stati vittime. La violenza e la paura non potranno mai zittire chi fa informazione. Vicinanza e sostegno a Ranucci e alla libertà di stampa”. Così Eugenio Giani, appena rieletto presidente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
