L' auto centra lo spartitraffico dell' area di sosta e si ribalta muore una donna di 58anni
Un rovinoso incidente in autostrada è costato la vita ad una donna di 58 anni. E' accaduto questa mattina in A1, all'altezza dell'area di sosta Castelfranco Est. Una Fiat 500 con a bordo una coppia di origine pugliese - residente a Gioia del Colle (BA) - stava procedendo in direzione nord, quando. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Manovra proibita in corso Quadrio: auto centra scooter, due feriti - facebook.com Vai su Facebook
Incidente in corso Quadrio, inversione vietata: auto centra scooter, due feriti in codice giallo https://ligurianotizie.it/incidente-in-corso-quadrio-inversione-vietata-auto-centra-scooter-due-feriti-in-codice-giallo/2025/10/12/622015/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X