L' auto centra lo spartitraffico dell' area di sosta e si ribalta muore una donna di 58anni

Modenatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rovinoso incidente in autostrada è costato la vita ad una donna di 58 anni. E' accaduto questa mattina in A1, all'altezza dell'area di sosta Castelfranco Est. Una Fiat 500 con a bordo una coppia di origine pugliese - residente a Gioia del Colle (BA) - stava procedendo in direzione nord, quando. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

