Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Domani sera all’Olimpico l’ Inter affronterà la Roma in un test importante per la corsa in vetta. Tutti gli occhi saranno su Lautaro Martinez, capitano e leader tecnico dei nerazzurri, rientrato dagli impegni con l’ Argentina. Dopo aver gestito con cautela la prima seduta ad Appiano Gentile, il Toro resta comunque il punto di riferimento offensivo per Cristian Chivu, che ne apprezza la continuità e la fame da trascinatore. La Gazzetta dello Sport sottolinea però come lo staff stia valutando una rotazione in vista della Champions League, con Bonny e Pio Esposito pronti a subentrare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Inter, nel primo allenamento dopo l’Argentina si è dosato: il punto in vista della Roma