Laurence Fishburne interessato a interpretare Charles Xavier nel reboot di X-Men
Laurence Fishburne ha le idee chiare su quale franchise cinematografico vorrebbe entrare a far parte, e lo ha reso noto al New York Comic Con. L’attore di Matrix ha dichiarato di essere disponibile a entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe ora che X-Men sta per essere rilanciato, ma non è entusiasta all’idea di entrare nell’universo di Star Wars. “ So che ora stanno parlando degli X-Men”, ha detto Fishburne durante un panel alla convention. “ Quindi, a questo punto, vorrei una delle due cose. La prima sarebbe: cosa ne pensate di Laurence Fishburne nei panni del Professor X? ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di The Witcher: Stagione 4 che presenta Laurence Fishburne nei panni di Emiel Regis. - facebook.com Vai su Facebook
Matrix, Laurence Fishburne potrebbe tornare a interpretare Morpheus, ma ad una condizione - Laurence Fishburne è scettico su un ritorno in "Matrix 5": l'attore riprenderebbe il ruolo di Morpheus solo se la storia "avesse un senso", dopo la delusione per la sua esclusione da "Resurrections". tag24.it scrive
Il nuovo trailer di The Witcher: Stagione 4 presenta Laurence Fishburne nei panni di Emiel Regis - Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di The Witcher: Stagione 4 che presenta Laurence Fishburne nei panni di Emiel Regis. Come scrive msn.com
X-Men, Laurence Fishburne vuole essere Charles Xavier nell'MCU! - L'attore Laurence Fishburne ha espresso interesse per interpretare il Professor X nel nuovo corso degli X- Segnala cinema.everyeye.it