Laurence Fishburne interessato a interpretare Charles Xavier nel reboot di X-Men

Cinefilos.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laurence Fishburne ha le idee chiare su quale franchise cinematografico vorrebbe entrare a far parte, e lo ha reso noto al New York Comic Con. L’attore di Matrix ha dichiarato di essere disponibile a entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe ora che X-Men sta per essere rilanciato, ma non è entusiasta all’idea di entrare nell’universo di Star Wars. “ So che ora stanno parlando degli X-Men”, ha detto Fishburne durante un panel alla convention. “ Quindi, a questo punto, vorrei una delle due cose. La prima sarebbe: cosa ne pensate di Laurence Fishburne nei panni del Professor X? ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

