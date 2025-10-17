Laura Pausini in concerto in tutta Europa

Tv2000.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pausini si prepara all’undicesima tournée mondiale, che ha già avuto un’anteprima a Lisbona, dove si è esibita con i brani più celebri del suo repertorio e con la versione portoghese del suo ultimo successo “La mia storia tra le dita”. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

laura pausini in concerto in tutta europa

© Tv2000.it - Laura Pausini in concerto in tutta Europa

Contenuti che potrebbero interessarti

Concerti, Laura Pausini per Amiche per l'Abruzzo: 'Mina, vieni anche tu' - "Senza offendere la sua scelta di vita, ma ci piacerebbe moltissimo che Mina venisse almeno a trovarci dietro le quinte". Riporta rockol.it

Laura Pausini a sorpresa al concerto di Alanis Morissette a Roma - Si è svolto nella serata di giovedì 24 luglio il tanto atteso concerto di Alanis Morissette al Roma Summer Fest 2025. Si legge su romatoday.it

laura pausini concerto tuttaThis is Me, Laura Pausini: «Ho iniziato a cantare con mio babbo a 8 anni. Il primo Sanremo? Bellissimo, c'era Pippo Baudo». Il mini concerto in studio - Silvia Toffanin riapre le porte del suo talk show su Canale 5 e nella puntata del 15 ottobre 2025 accoglie una vera regina della ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Laura Pausini Concerto Tutta