Laura Pausini in concerto in tutta Europa
Laura Pausini si prepara all’undicesima tournée mondiale, che ha già avuto un’anteprima a Lisbona, dove si è esibita con i brani più celebri del suo repertorio e con la versione portoghese del suo ultimo successo “La mia storia tra le dita”. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Laura Pausini La Donna dalla Voce di Velluto. . Guardate con quanto affetto e calore veniva accolta la nostra Laura in Messico già nel lontano 1996! Un affetto che dopo 30 anni è ancora forte come testimonia l'accoglienza avuta in questi giorni.
La promo di LMSTLD sta per terminare in Italia ( per più info @Laura4uOfficial ) ma stiamo per arrivare Portogallo Francia Spagna México Florida! Il 2 ottobre non è che per caso siete ad Atene anche voi?
Concerti, Laura Pausini per Amiche per l'Abruzzo: 'Mina, vieni anche tu' - "Senza offendere la sua scelta di vita, ma ci piacerebbe moltissimo che Mina venisse almeno a trovarci dietro le quinte".
Laura Pausini a sorpresa al concerto di Alanis Morissette a Roma - Si è svolto nella serata di giovedì 24 luglio il tanto atteso concerto di Alanis Morissette al Roma Summer Fest 2025.
This is Me, Laura Pausini: «Ho iniziato a cantare con mio babbo a 8 anni. Il primo Sanremo? Bellissimo, c'era Pippo Baudo». Il mini concerto in studio - Silvia Toffanin riapre le porte del suo talk show su Canale 5 e nella puntata del 15 ottobre 2025 accoglie una vera regina della ...