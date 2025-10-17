Laura Pausini in concerto in tutta Europa

Tv2000.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pausini si prepara all’undicesima tournée mondiale, che ha già avuto un’anteprima a Lisbona, dove si è esibita con i brani più celebri del suo repertorio e con la versione portoghese del suo ultimo successo “La mia storia tra le dita”. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

laura pausini in concerto in tutta europa

© Tv2000.it - Laura Pausini in concerto in tutta Europa

Scopri altri approfondimenti

Concerti, Laura Pausini per Amiche per l'Abruzzo: 'Mina, vieni anche tu' - "Senza offendere la sua scelta di vita, ma ci piacerebbe moltissimo che Mina venisse almeno a trovarci dietro le quinte". Secondo rockol.it

Laura Pausini a sorpresa al concerto di Alanis Morissette a Roma - Si è svolto nella serata di giovedì 24 luglio il tanto atteso concerto di Alanis Morissette al Roma Summer Fest 2025. Si legge su romatoday.it

Le foto di Laura Pausini in concerto per i fan - A solo una settimana all’uscita del nuovo singolo, 'La mia storia tra le dita' che uscirà venerdì 12 settembre, Laura Pausini ha abbracciato il suo pubblico, in occasione del Pau Party 2025 riservato ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Laura Pausini Concerto Tutta