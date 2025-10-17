Laura Pausini in concerto in tutta Europa
Laura Pausini si prepara all’undicesima tournée mondiale, che ha già avuto un’anteprima a Lisbona, dove si è esibita con i brani più celebri del suo repertorio e con la versione portoghese del suo ultimo successo “La mia storia tra le dita”. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Mi intristiscono parecchio i fan piagnucolanti di Laura Pausini, ma quelli dei CCCP li trovo davvero agghiaccianti - facebook.com Vai su Facebook
La promo di LMSTLD sta per terminare in Italia ( per più info @Laura4uOfficial ) ma stiamo per arrivare Portogallo Francia Spagna México Florida! Il 2 ottobre non è che per caso siete ad Atene anche voi? - X Vai su X
Concerti, Laura Pausini per Amiche per l'Abruzzo: 'Mina, vieni anche tu' - "Senza offendere la sua scelta di vita, ma ci piacerebbe moltissimo che Mina venisse almeno a trovarci dietro le quinte". Secondo rockol.it
Laura Pausini a sorpresa al concerto di Alanis Morissette a Roma - Si è svolto nella serata di giovedì 24 luglio il tanto atteso concerto di Alanis Morissette al Roma Summer Fest 2025. Si legge su romatoday.it
Le foto di Laura Pausini in concerto per i fan - A solo una settimana all’uscita del nuovo singolo, 'La mia storia tra le dita' che uscirà venerdì 12 settembre, Laura Pausini ha abbracciato il suo pubblico, in occasione del Pau Party 2025 riservato ... Scrive ilrestodelcarlino.it