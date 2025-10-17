Laura Nargi candidata alle Regionali | Impegno civico per Avellino e l’Irpinia

Avellinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex sindaca di Avellino, Laura Nargi, si candida alle prossime elezioni regionali come civica, sostenuta da Forza Italia. In un’intervista ha illustrato le prospettive della sua candidatura, destinata a giocare un ruolo centrale nella campagna elettorale, soprattutto nel capoluogo, dove in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

