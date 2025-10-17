Laura Nargi candidata alle Regionali | Impegno civico per Avellino e l’Irpinia

L’ex sindaca di Avellino, Laura Nargi, si candida alle prossime elezioni regionali come civica, sostenuta da Forza Italia. In un’intervista ha illustrato le prospettive della sua candidatura, destinata a giocare un ruolo centrale nella campagna elettorale, soprattutto nel capoluogo, dove in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

L’ex sindaca Laura Nargi al capezzale dell’Acs. In mattinata a piazza Libertà si rivede in pubblico a sostegno dell’amministratore della municipalizzata, Gianluca Rotondi. Il professionista avellinese ha fatto il punto con la stampa in piazza libertà sullo stato di - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, Pionati: candidature Festa e Nargi? Strategia sbagliata, il centrodestra torni a parlare alla società civile - “Il centrodestra che immagina di candidare gli ex sindaci di Avellino, Gianluca Festa e Laura Nargi, sbaglia strategia: è un’operazione di basso profilo, più utile a raccattare voti che ... Si legge su msn.com

Laura Nargi verso la candidatura alla Regione a capolista di Forza Italia - Quella che e’ piu’ di una indiscrezione , lanciata questa mattina dalle colonne de “Il Mattino” di Ave ... Si legge su irpinianews.it

Avellino, l'intervista a Laura Nargi: «Pronta a tornare sindaca» - Sui conti comunali nessun pericolo, ma la fisiologica spending review che avremmo attuato anche noi». Come scrive ilmattino.it