Laura Boldrini Maurizio Landini e Meloni cortigiana | Un equivoco

Secondo Laura Boldrini l’epiteto di “cortigiana” elargito da Maurizio Landini a Giorgia Meloni è un «grande equivoco». Perché «al maschile il termine “cortigiano” ha un significato diverso dal femminile “cortigiana”». Anche se la premier ha mostrato che tra i significati c’è quello di prostituta, l’ex presidente della Camera dice che «Ascoltando per intero l’intervento di Landini è chiaro che il segretario volesse dire che Meloni fa parte della corte di Donald Trump, come se stesse usando quel termine al maschile e non al femminile». Maschile e femminile. Secondo Boldrini «bisogna ascoltare il discorso per intero, altrimenti si rischia di farne un uso strumentale. 🔗 Leggi su Open.online