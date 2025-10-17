L’Atto 6 di Valorant porta numerosi aggiornamenti agli Agenti alle Mappe e non solo

VALORANT ha annunciato diversi aggiornamenti in arrivo con la patch 11.08, che lancerà la Stagione 2025 Atto 6, introducendo numerosi cambiamenti ad agenti, armi e mappe. Tra le principali novità troviamo modifiche al sistema di maestria nel gunplay e al bilanciamento delle armi, alla distanza della visione offuscata, una durata uniforme per l’effetto “stordito”, tempi di ricarica per le abilità ricaricabili e modifiche agli effetti stim. Come parte del nuovo Atto, entra nel roster di VALORANT Veto, l’ultimo arrivo nella rosa dei Guardiani. Potenziato da una mutazione genetica inarrestabile, l’agente senegalese Veto infrange le regole dello scontro annullando i poteri e la tecnologia dei suoi avversari. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

