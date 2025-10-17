L’attentato a Sigfrido Ranucci non è un fatto da archiviare
Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre un ordigno è esploso a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, distruggendo l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e danneggiando la seconda vettura di famiglia e la facciata della casa. L’esplosione, avvenuta intorno alle 22, è stata così potente da poter uccidere chiunque si trovasse nei pressi. La figlia del giornalista era passata pochi minuti prima con la sua macchina. Sul posto sono intervenuti carabinieri, Digos, vigili del fuoco e polizia scientifica: secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato utilizzato almeno un chilo di esplosivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
