L’attentato a Ranucci è la naturale conseguenza di un linguaggio che lo ha delegittimato
di Simone Millimaggi Nella quiete notturna di Campo Ascolano, a Pomezia, il boato di un ordigno artigianale non ha distrutto solo la carrozzeria di un’automobile. Ha lacerato il perimetro simbolico che dovrebbe proteggere la democrazia. Il bersaglio, come spesso accade quando si intende inviare un messaggio inequivocabile, è stato un giornalista: Sigfrido Ranucci, volto e mente del programma d’inchiesta Report. L’esplosione, oltre a devastare la sua vettura e quella della figlia, strappando di forza anche il cancello d’ingresso, ha innescato un allarme che travalica l’episodio criminale per configurarsi come un sintomo di una patologia politica e sociale più profonda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ora, a destra, stanno tutti piangendo lacrime amare sull’attentato a Ranucci. Ma voglio sperare che non tutti ancora in Italia siano deficientu da bersi qualsiasi cosa. Querelato da Ignazio La Russa per un servizio poi archiviato, trascinato in tribunale da Gianca - facebook.com Vai su Facebook
L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X