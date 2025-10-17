L'attentato a Ranucci e la libertà di stampa in Italia
Una bomba ha fatto esplodere la macchina del conduttore di Report e della figlia davanti la loro abitazione a Pomezia. Un attacco che arriva dopo mesi di delegittimazione e attacchi a Report. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia. «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ucciderla»
Un'auto è esplosa di fronte l'abitazione di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore della trasmissione Report. L'esplosione nel quartiere di Campo Ascolano a Pomezia