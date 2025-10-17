L’Atalanta compie 118 anni tutto pronto per la grande festa con i tifosi fuori dallo stadio

Bergamo, 17 ottobre 2025 – L ’Atalanta oggi festeggia i suoi primi 118 anni e stasera, con un bagno di folla all’esterno dello stadio, scarterà il suo regalo di compleanno: una statua di marmo alta due metri, raffigurante il trofeo dell’Europa League vinta un anno e mezzo fa nella finale trionfale di Dublino, con il 3-0 al Bayer Leverkusen firmato dalla tripletta di Lookman. Una storia, quella nerazzurra, iniziata la sera del 17 ottobre 1907 al tavolo di un’osteria di città alta, dove un gruppo di studenti liceali diede vita alla società sportiva di calcio e ginnastica, dai colori bianconeri, chiamata Atalanta in omaggio all’omonima dea guerriera dei boschi e della caccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

