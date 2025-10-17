L’assessora Servetti si dimette | Motivi personali e professionali mi portano lontano da Viareggio

L’assessora Laura Servetti ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico nella giunta comunale di Viareggio. La decisione è legata al trasferimento in un’altra città, che le avrebbe reso impossibile proseguire con continuità il proprio impegno amministrativo. "Laura è stata per me un supporto insostituibile in questi anni — dichiara il sindaco Giorgio Del Ghingaro — una persona leale e competente, professionalmente ineccepibile. Durante i lunghi mesi del risanamento del dissesto della città, insieme al ragioniere capo Alberto Bartalucci, ha contribuito in maniera concreta al raggiungimento dell’obiettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

