L’arte come incontro | una collettiva alla Camera di Commercio di Chieti

Chietitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da martedì 28 ottobre a domenica 2 novembre, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti ospita, negli spazi della Bottega d’Arte, una mostra collettiva che celebra l’incontro tra linguaggi e sensibilità diverse, accomunate dalla volontà di dare forma alle emozioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it



