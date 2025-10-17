L’arte come incontro | una collettiva alla Camera di Commercio di Chieti
Da martedì 28 ottobre a domenica 2 novembre, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti ospita, negli spazi della Bottega d’Arte, una mostra collettiva che celebra l’incontro tra linguaggi e sensibilità diverse, accomunate dalla volontà di dare forma alle emozioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
