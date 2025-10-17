L' Arpal propone oltre 1000 posti di lavoro | dove e cosa cercano le aziende
Pioggia di opportunità di lavoro nelle province di Foggia, Bat e Bari: sono 1086 i profili richiesti dalle aziende gestite dai Centri per l’impiego, tra cui spicca il settore ‘Costruzioni, impianti ed immobiliare’. È quanto emerge da Workup, il report bisettimanale dedicato alle opportunità di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
