L' Arpal propone oltre 1000 posti di lavoro | dove e cosa cercano le aziende

Foggiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pioggia di opportunità di lavoro nelle province di Foggia, Bat e Bari: sono 1086 i profili richiesti dalle aziende gestite dai Centri per l’impiego, tra cui spicca il settore ‘Costruzioni, impianti ed immobiliare’. È quanto emerge da Workup, il report bisettimanale dedicato alle opportunità di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Arpal, 14mila domande per 50 posti: il maxiconcorso partirà dopo le elezioni - Pd e Lega: va revocato Sono 14mila le domande di partecipazione presentate per i tre concorsi ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

ARPAL Puglia, risultati su più fronti: successo a Job&Orienta, obiettivo PNRR superato e 40 posti per categorie protette - Una partecipazione record, risultati raggiunti in anticipo e nuove opportunità di lavoro: ARPAL Puglia (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro) si conferma protagonista nel panorama ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Arpal Propone Oltre 1000