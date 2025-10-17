Lariana proseguono i lavori di messa in sicurezza a Blevio
Proseguono secondo programma gli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei due ponti a Blevio lungo la strada provinciale Lariana e danneggiati dopo il maltempo delle scorse settimane:Ponte DueÈ stata completata la parte strutturale di rinforzo del terrapieno e montato il ponteggio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nemi, proseguono le attività al Centro Canoe Comunale: per il mese di Ottobre due giornate dedicate allo sport e all'inclusione sociale Comune di Nemi #giornaleinfocastelliromani #nemi #sport #inclusione - facebook.com Vai su Facebook
Blevio, lavori sulla Lariana. Dal 27 ottobre al via gli interventi sul ponte Bailey - Lavori sulla Lariana, a Blevio, dopo la violenta ondata di maltempo delle scorse settimane. Come scrive espansionetv.it
Blevio, spediti i lavori di messa in sicurezza sulla Lariana: il “Ponte Due” transitabile a breve a doppio senso di marcia - Arriva una buona notizia per chi ogni giorno passa da lì: entro la fine della prossima settimana la circolazione tornerà regolare vicino alla piazza. Si legge su ciaocomo.it
Blevio, completati i lavori strutturali sul ponte due: si passa al ponte uno - Proseguono secondo programma gli interventi di messa in sicurezza e ripristino sui due ponti a Blevio, lungo la strada provinciale ... Da valtellinanews.it