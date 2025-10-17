Largo Maradona ancora sigillato | teli azzurri oscurano il murale

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’area resta chiusa dopo il blitz della Polizia Locale. A quattro giorni dall’intervento della Polizia Locale in via Emanuele De Deo (14 ottobre), il murale di Diego ai Quartieri Spagnoli rimane coperto da teli azzurri. Le protezioni nascondono gli altarini e la grande immagine di Maradona: all’esterno dell’area sono stati lasciati sacchi neri, tondini di ferro e, poco distante, un materasso abbandonato, creando il rischio che il luogo si trasformi in una disc arica. Chiusura decisa dai gestori e nodo della regolarizzazione. La barriera dei teli è stata apposta dai gestori del sito, che negli anni hanno trasformato il largo in un polmone turistico frequentato da decine di migliaia di visitatori al mese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

largo maradona ancora sigillato teli azzurri oscurano il murale

Largo Maradona ancora sigillato: teli azzurri oscurano il murale

