Largo Maradona ancora sigillato | teli azzurri oscurano il murale

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’area resta chiusa dopo il blitz della Polizia Locale. A quattro giorni dall’intervento della Polizia Locale in via Emanuele De Deo (14 ottobre), il murale di Diego ai Quartieri Spagnoli rimane coperto da teli azzurri. Le protezioni nascondono gli altarini e la grande immagine di Maradona: all’esterno dell’area sono stati lasciati sacchi neri, tondini di ferro e, poco distante, un materasso abbandonato, creando il rischio che il luogo si trasformi in una disc arica. Chiusura decisa dai gestori e nodo della regolarizzazione. La barriera dei teli è stata apposta dai gestori del sito, che negli anni hanno trasformato il largo in un polmone turistico frequentato da decine di migliaia di visitatori al mese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Largo Maradona ancora sigillato: teli azzurri oscurano il murale

Scopri altri approfondimenti

Stile TV. . Napoli, riapre Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli - GUARDA IL SERVIZIO #StileTV #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com Vai su Facebook

Largo Maradona a #Napoli riapre . La chiusura era stata presa per protesta dai titolari di chioschi e bancarelle all’ombra del murales ai Quartieri Spagnoli dopo il sequestro delle loro attività . Chiarimento positivo in Municipio. Meglio che spacciare - X Vai su X

Perché il murale di Maradona è ancora chiuso. Le ipotesi per riaprirlo sono due, tocca al Comune decidere - La decisione di chiudere con i teli è dei gestori del sito, che negli ultimi anni si è trasformato in un attrattore turistico da decine di migliaia di visitatori al mese. Riporta fanpage.it

Riapre Largo Maradona a Napoli, via i teli dal murale di Diego: c’è l’intesa tra Comune e negozianti - Dopo le polemiche, i negozianti di Largo Maradona convocati al Comune: “Vogliamo regolarizzarli”. Come scrive msn.com